***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,01317623Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.560,71 % 0,01021202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.609,58 % 0,0901662Fon Yönetim Ücreti526.545,94 % 2,0998464Hisse Senedi Komisyonu13.710,1 % 0,05467539Tahvil Bono Komisyonu106,37 % 0,0004242Gecelik Ters Repo Komisyonu3.654,66 % 0,01457465Vadeli Ters Repo Komisyonu131,25 % 0,00052342Borsa Para Piyasası Komisyonu1.662,68 % 0,00663071Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00421009Türev Araçlar Komisyonu29.385,75 % 0,11718932Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.415,1 % 0,06546283TOPLAM GİDERLER621.141,84 % 2,47709147DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.075.450,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808884BIST