***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,01076801Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.007,22 % 0,01305986Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.286,08 % 0,12477746Fon Yönetim Ücreti483.257,35 % 1,57497521Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu16,17 % 0,0000527Gecelik Ters Repo Komisyonu829,5 % 0,00270341Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu74,06 % 0,00024137Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00344061Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.991,37 % 0,04233994TOPLAM GİDERLER543.821,45 % 1,77235856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.683.489,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808886BIST