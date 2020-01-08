***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 12:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,01076801
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.007,22 % 0,01305986
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.286,08 % 0,12477746
Fon Yönetim Ücreti
483.257,35 % 1,57497521
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
16,17 % 0,0000527
Gecelik Ters Repo Komisyonu
829,5 % 0,00270341
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
74,06 % 0,00024137
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00344061
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.991,37 % 0,04233994
TOPLAM GİDERLER
543.821,45 % 1,77235856
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.683.489,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808886
BIST
15:40112.881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 281,39
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:405,9542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0186
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:406,6223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0351
|Açılış
|: 6,6190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:40302,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,27
|Açılış
|: 302,15
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,45
|15.391.776
|% 15,72
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.337.485
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,06
|73.647.082
|% 12,18
|
|TIRE
|5,62
|241.231.370
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,21
|67.080.102
|% -14,11
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,57
|1.775.384.794
|% 0,15
|
|ASELS
|22,42
|653.205.377
|% 0,09
|
|GARAN
|11,04
|428.467.631
|% 3,86
|
|PETKM
|3,70
|427.436.048
|% 0,00
|
|HALKB
|6,14
|418.558.655
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,62
|356.102.600
|% 1,25
|
|THYAO
|13,57
|1.775.384.794
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,40
|168.362.015
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|304.576.338
|% 0,76
|
|ODAS
|2,15
|243.617.902
|% 4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7725
|7,8115
|% -0,51
|
|Frank
|6,0978
|6,1346
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5804
|1,5883
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|
|Yarım
|963
|988
|1,80
|
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
|