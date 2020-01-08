***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 0Tescil ve İlan Giderleri1.652 % 0,0051502Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.517,98 % 0,00784994Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.364,29 % 0,09466238Fon Yönetim Ücreti866.383,31 % 2,70099876Hisse Senedi Komisyonu67.419,07 % 0,21018275Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.363,25 % 0,0260729Vadeli Ters Repo Komisyonu315 % 0,00098203Borsa Para Piyasası Komisyonu1.874,09 % 0,00584258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0032912Türev Araçlar Komisyonu70.398,27 % 0,21947057Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.675,78 % 0,05510524TOPLAM GİDERLER1.068.018,74 % 3,32960856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.076.405,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808887BIST