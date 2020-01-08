***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.652 % 0,00446176Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.662,06 % 0,00989057Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.245,74 % 0,09519241Fon Yönetim Ücreti1.000.067,2 % 2,70100191Hisse Senedi Komisyonu82.762,29 % 0,22352608Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.197,5 % 0,01403751Vadeli Ters Repo Komisyonu157,5 % 0,00042538Borsa Para Piyasası Komisyonu2.317,14 % 0,00625818Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00285126Türev Araçlar Komisyonu158.192,22 % 0,42724878Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.866,28 % 0,06986018TOPLAM GİDERLER1.316.175,63 % 3,55475401DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.025.786,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808888BIST