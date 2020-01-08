***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.652 % 0,06742074Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.514,13 % 0,10260564Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.492,62 % 0,46903208Fon Yönetim Ücreti36.668,56 % 1,49650218Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu609,25 % 0,02486446Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,04308479Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.459,99 % 0,26364245TOPLAM GİDERLER60.452,25 % 2,46715235DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.450.284,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808889BIST