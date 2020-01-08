***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00381051Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.153,39 % 0,00825001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri104.683,01 % 0,12073105Fon Yönetim Ücreti1.491.269,66 % 1,71988315Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.728,82 % 0,01583347Gecelik Ters Repo Komisyonu38.292,44 % 0,04416272Vadeli Ters Repo Komisyonu602,11 % 0,00069441Borsa Para Piyasası Komisyonu3.108,14 % 0,00358462Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00121754Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.415,66 % 0,04315153TOPLAM GİDERLER1.700.612,93 % 1,961319DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.707.614,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808890BIST