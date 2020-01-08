***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00333747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.052,73 % 0,00611405Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri161.732,71 % 0,16337119Fon Yönetim Ücreti2.471.562,43 % 2,49660127Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu84 % 0,00008485Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu155,61 % 0,00015719Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu336.971,35 % 0,34038513Vergiler ve Diğer Harcamalar1.506,07 % 0,00152133Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler186.758,47 % 0,18865048TOPLAM GİDERLER3.168.127,37 % 3,20022295DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.997.083,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808893BIST