***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00211987Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.506,69 % 0,00674116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri158.691,74 % 0,10181771Fon Yönetim Ücreti4.209.747,68 % 2,70100312Hisse Senedi Komisyonu251.180,87 % 0,16115938Tahvil Bono Komisyonu7.283,01 % 0,00467283Gecelik Ters Repo Komisyonu124.759,1 % 0,0800463Vadeli Ters Repo Komisyonu3.570 % 0,00229054Borsa Para Piyasası Komisyonu2.109,86 % 0,0013537Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00067734Türev Araçlar Komisyonu337.698,4 % 0,21666962Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.074,95 % 0,03277004TOPLAM GİDERLER5.160.982 % 3,31132161DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ155.858.675,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808892BIST