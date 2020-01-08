***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00306492Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.789,67 % 0,0118642Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.222,6 % 0,10966792Fon Yönetim Ücreti1.967.363,28 % 1,82500334Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.582,51 % 0,00981675Gecelik Ters Repo Komisyonu23.420,36 % 0,02172564Vadeli Ters Repo Komisyonu525 % 0,00048701Borsa Para Piyasası Komisyonu1.174,79 % 0,00108978Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00097931Türev Araçlar Komisyonu2.363,69 % 0,00219265Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.496,04 % 0,0347828TOPLAM GİDERLER2.178.297,64 % 2,02067432DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.800.530,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808891BIST