***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 12:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00306492
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.789,67 % 0,0118642
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
118.222,6 % 0,10966792
Fon Yönetim Ücreti
1.967.363,28 % 1,82500334
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.582,51 % 0,00981675
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.420,36 % 0,02172564
Vadeli Ters Repo Komisyonu
525 % 0,00048701
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.174,79 % 0,00108978
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00097931
Türev Araçlar Komisyonu
2.363,69 % 0,00219265
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.496,04 % 0,0347828
TOPLAM GİDERLER
2.178.297,64 % 2,02067432
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.800.530,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808891
BIST
15:41112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 275,76
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:415,9539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0189
|Açılış
|: 5,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:416,6224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0350
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:41302,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,28
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,45
|15.391.776
|% 15,72
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.337.485
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,06
|73.647.082
|% 12,18
|
|TIRE
|5,62
|241.231.370
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,21
|67.080.102
|% -14,11
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,57
|1.775.384.794
|% 0,15
|
|ASELS
|22,42
|653.205.377
|% 0,09
|
|GARAN
|11,04
|428.467.631
|% 3,86
|
|PETKM
|3,70
|427.436.048
|% 0,00
|
|HALKB
|6,14
|418.558.655
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,62
|356.102.600
|% 1,25
|
|THYAO
|13,57
|1.775.384.794
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,40
|168.362.015
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|304.576.338
|% 0,76
|
|ODAS
|2,15
|243.617.902
|% 4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7748
|7,8138
|% -0,48
|
|Frank
|6,0979
|6,1347
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5805
|1,5884
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|6,98
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,53
|
|Yarım
|963
|988
|2,19
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,18
|