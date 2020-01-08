***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00455528Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.348 % 0,00737338Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.136,36 % 0,1035918Fon Yönetim Ücreti711.148,72 % 0,98047306Hisse Senedi Komisyonu315,24 % 0,00043463Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu135,85 % 0,0001873Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu625,15 % 0,00086191Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.271,9 % 0,00313231Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00145551Türev Araçlar Komisyonu9.136,8 % 0,01259706Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.597,11 % 0,02977631TOPLAM GİDERLER830.074,83 % 1,14443855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.531.183,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808938BIST