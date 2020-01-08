***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00256153Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.144,83 % 0,00786511Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri142.772,91 % 0,11068933Fon Yönetim Ücreti2.031.489,08 % 1,57497786Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu478,06 % 0,00037063Gecelik Ters Repo Komisyonu31.371,37 % 0,02432167Vadeli Ters Repo Komisyonu2.478 % 0,00192115Borsa Para Piyasası Komisyonu2.916,8 % 0,00226134Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu-11,62 -% 0,00000901Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00081847Türev Araçlar Komisyonu48.328,68 % 0,03746838Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler166.957,84 % 0,12943949TOPLAM GİDERLER2.441.285,65 % 1,89268595DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ128.985.247,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808939BIST