***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00280167Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.192,36 % 0,00896284Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.473,33 % 0,08659438Fon Yönetim Ücreti270.867,2 % 0,23819217Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.642,9 % 0,00320345Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007,7 % 0,00088614Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.189,11 % 0,02215052TOPLAM GİDERLER412.558,6 % 0,36279117DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.717.926,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808941BIST