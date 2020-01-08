***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.708,1 % 0,01716918Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,00139656Bağımsız Denetim Ücreti6.810,7 % 0,04317941Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.100,05 % 0,12743304Fon Yönetim Ücreti59.213,56 % 0,37541021Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar533,8 % 0,00338426Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.418,72 % 0,04069428TOPLAM GİDERLER96.005,21 % 0,60866693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.773.028,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808942BIST