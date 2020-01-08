***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.389,5 % 0,00704322Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,00064929Bağımsız Denetim Ücreti6.810,7 % 0,02007502Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.475,45 % 0,08688097Fon Yönetim Ücreti72.317,59 % 0,2131612Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar533,8 % 0,00157341Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.831,54 % 0,02603159TOPLAM GİDERLER120.578,86 % 0,3554147DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.926.244,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808944BIST