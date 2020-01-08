***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 13:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.389,5 % 0,01491497
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
220,28 % 0,00137496
Bağımsız Denetim Ücreti
6.810,7 % 0,04251155
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.596,03 % 0,06613912
Fon Yönetim Ücreti
34.150,17 % 0,21316116
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
135,21 % 0,00084396
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.711,11 % 0,09806682
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.716,75 % 0,01071574
Borsa Para Piyasası Komisyonu
994,87 % 0,00620986
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,8 % 0,00333191
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.010,64 % 0,05000143
TOPLAM GİDERLER
81.269,06 % 0,50727148
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.020.821,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808945
BIST
15:42112.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 340,25
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:425,9532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0196
|Açılış
|: 5,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:426,6208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0366
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:42302,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,28
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.337.485
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,00
|15.770.212
|% 13,50
|
|TIRE
|5,61
|241.408.801
|% 11,53
|
|HUBVC
|18,93
|74.028.623
|% 11,42
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,22
|67.277.431
|% -13,97
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,53
|1.797.596.473
|% -0,15
|
|ASELS
|22,34
|662.306.034
|% -0,27
|
|GARAN
|11,01
|437.189.352
|% 3,57
|
|PETKM
|3,70
|431.860.455
|% 0,00
|
|HALKB
|6,12
|424.500.607
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|360.716.520
|% 0,63
|
|THYAO
|13,53
|1.797.596.473
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,40
|168.792.101
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,62
|310.730.005
|% 0,00
|
|ODAS
|2,12
|247.796.577
|% 2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7763
|7,8153
|% -0,46
|
|Frank
|6,0990
|6,1358
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|