***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.389,5 % 0,01491497Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,00137496Bağımsız Denetim Ücreti6.810,7 % 0,04251155Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.596,03 % 0,06613912Fon Yönetim Ücreti34.150,17 % 0,21316116Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu135,21 % 0,00084396Gecelik Ters Repo Komisyonu15.711,11 % 0,09806682Vadeli Ters Repo Komisyonu1.716,75 % 0,01071574Borsa Para Piyasası Komisyonu994,87 % 0,00620986Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar533,8 % 0,00333191Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.010,64 % 0,05000143TOPLAM GİDERLER81.269,06 % 0,50727148DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.020.821,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808945BIST