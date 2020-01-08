***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.708,1 % 0,02360886Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,00192037Bağımsız Denetim Ücreti6.810,7 % 0,0593748Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.602,15 % 0,05755669Fon Yönetim Ücreti126.777,51 % 1,10522985Hisse Senedi Komisyonu18.403,29 % 0,16043749Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.780 % 0,03295355Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu410,83 % 0,00358156Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar502,19 % 0,00437803Türev Araçlar Komisyonu20.411,95 % 0,17794873Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.400,89 % 0,06452TOPLAM GİDERLER194.027,89 % 1,69150992DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.470.691,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808946BIST