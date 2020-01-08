***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,02373747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.517,98 % 0,01809034Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.936,89 % 0,22944947Fon Yönetim Ücreti83.522,01 % 0,60006095Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu593,31 % 0,00426261Gecelik Ters Repo Komisyonu115,5 % 0,00082981Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu347,1 % 0,00249373Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.023,02 % 0,02171878Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00758464Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.501,55 % 0,06107909TOPLAM GİDERLER134.917,06 % 0,96930689DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.918.920,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808949BIST