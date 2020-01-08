***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,0031824Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.724,51 % 0,00455063Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.592,98 % 0,08340609Fon Yönetim Ücreti318.804,49 % 0,3070715Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21,2 % 0,00002042Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu67,16 % 0,00006469Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00101685Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.300,37 % 0,02244284TOPLAM GİDERLER437.870,41 % 0,42175543DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.820.931,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808950BIST