***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 13:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00083906
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
28.257,91 % 0,00717619
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
224.811,27 % 0,05709156
Fon Yönetim Ücreti
950.958,67 % 0,24149906
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
207,87 % 0,00005279
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.037,37 % 0,00813599
Vadeli Ters Repo Komisyonu
734,79 % 0,0001866
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.749,73 % 0,00044435
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0002681
Türev Araçlar Komisyonu
5.145,74 % 0,00130678
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
110.443,07 % 0,02804738
TOPLAM GİDERLER
1.358.706,12 % 0,34504786
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
393.773.235,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808951
BIST
15:43112.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 377,27
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:435,9545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0183
|Açılış
|: 5,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:436,6204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0370
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:43302,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,34
|Açılış
|: 302,22
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,00
|15.598.625
|% 15,03
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.337.485
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,03
|73.730.217
|% 12,01
|
|TIRE
|5,62
|241.293.808
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,22
|67.201.129
|% -13,97
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,55
|1.781.206.084
|% 0,00
|
|ASELS
|22,38
|655.382.238
|% -0,09
|
|GARAN
|11,03
|429.556.614
|% 3,76
|
|PETKM
|3,70
|427.493.540
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|421.731.916
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,62
|356.253.372
|% 1,25
|
|THYAO
|13,55
|1.781.206.084
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|168.489.543
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|245.533.674
|% 3,88
|
|KRDMD
|2,64
|304.582.618
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7742
|7,8132
|% -0,48
|
|Frank
|6,0982
|6,1349
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|