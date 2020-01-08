***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00083906Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti28.257,91 % 0,00717619Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri224.811,27 % 0,05709156Fon Yönetim Ücreti950.958,67 % 0,24149906Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu207,87 % 0,00005279Gecelik Ters Repo Komisyonu32.037,37 % 0,00813599Vadeli Ters Repo Komisyonu734,79 % 0,0001866Borsa Para Piyasası Komisyonu1.749,73 % 0,00044435Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0002681Türev Araçlar Komisyonu5.145,74 % 0,00130678Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler110.443,07 % 0,02804738TOPLAM GİDERLER1.358.706,12 % 0,34504786DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ393.773.235,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808951BIST