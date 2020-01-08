***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00182455Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.364,65 % 0,00958921Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri191.034,58 % 0,10549427Fon Yönetim Ücreti950.694,86 % 0,52499845Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu125,72 % 0,00006943Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu74,85 % 0,00004133Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu-23,24 -% 0,00001283Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00058299Türev Araçlar Komisyonu11.198,73 % 0,00618423Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.021,27 % 0,0265186TOPLAM GİDERLER1.222.851,12 % 0,67529022DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ181.085.269,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808952BIST