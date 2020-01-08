***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00658708Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.048,87 % 0,0080721Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.666,45 % 0,11895511Fon Yönetim Ücreti157.999,83 % 0,31499924Hisse Senedi Komisyonu52,49 % 0,00010465Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu126 % 0,0002512Vadeli Ters Repo Komisyonu36,75 % 0,00007327Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00210472Türev Araçlar Komisyonu8.680,1 % 0,01730524Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.940,09 % 0,03377292TOPLAM GİDERLER251.910,28 % 0,50222552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.158.796,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808953BIST