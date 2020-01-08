***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,01043227Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri398,36 % 0,00125781Bağımsız Denetim Ücreti2.521,28 % 0,00796086Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.054,22 % 0,09173773Fon Yönetim Ücreti83.115,74 % 0,26243519Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.717,15 % 0,00542184Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.957,73 % 0,050386TOPLAM GİDERLER136.068,48 % 0,4296317DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.670.958,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808955BIST