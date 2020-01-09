***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/01/2020Açıklama2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,04065327Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri398,36 % 0,00490152Bağımsız Denetim Ücreti2.517,85 % 0,03098028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.516,66 % 0,09248693Fon Yönetim Ücreti21.328,89 % 0,26243617Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,01298961Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.269,55 % 0,0648379TOPLAM GİDERLER41.391,01 % 0,50928568DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.127.267,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810558BIST