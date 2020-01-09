***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.304 % 0,00256153Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.144,83 % 0,00786511Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri142.772,91 % 0,11068933Fon Yönetim Ücreti2.031.489,08 % 1,57497786Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu478,06 % 0,00037063Gecelik Ters Repo Komisyonu31.371,37 % 0,02432167Vadeli Ters Repo Komisyonu2.478 % 0,00192115Borsa Para Piyasası Komisyonu2.916,8 % 0,00226134Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00081847Türev Araçlar Komisyonu48.328,68 % 0,03746838Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler166.957,84 % 0,12943949TOPLAM GİDERLER2.441.297,27 % 1,89269496DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ128.985.247,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810602BIST