***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 15:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,04204837
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
398,36 % 0,00506973
Bağımsız Denetim Ücreti
2.517,85 % 0,03204343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.089,06 % 0,09021895
Fon Yönetim Ücreti
20.621,13 % 0,26243488
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,01343537
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.933,62 % 0,06278773
TOPLAM GİDERLER
39.919,72 % 0,50803845
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.857.617,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810557
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0407
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
18:056,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0462
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
18:05292,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -4,19
|Açılış
|: 292,82
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.382.053
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.589.261
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.841.614
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.586.223
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.952.193
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|82.054
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.115.981
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|130.552
|% -4,00
|
|ATAGY
|4,61
|11.449.432
|% -3,96
|
|THYAO
|14,26
|2.489.874.198
|% 5,63
|
|PETKM
|3,91
|936.097.710
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.382.053
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|673.364.350
|% 5,34
|
|GARAN
|11,92
|640.431.726
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,47
|610.091.537
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.382.053
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.020.353
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,76
|673.364.350
|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|936.097.710
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6395
|7,6778
|% -1,13
|
|Frank
|6,0155
|6,0518
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5611
|1,5689
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-9,70
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,72
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH