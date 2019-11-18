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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.11.2019 15:10
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799367


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Riyal 1,5259 1,5336 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 4,28  
Altın Gr. 272 272 0,69  
Cumhuriyet 1.798 1.825 -3,00  
Tam 1.790 1.835 -2,77  
Yarım 865 888 -1,34  
Çeyrek 434 444 -0,67  
Gümüş.Ons 17,01 17,05 0,08  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
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