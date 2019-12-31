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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.12.2019 13:19
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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAZIM00309
Fonun Süresi SÜRESİZDİR.

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
23.12.2019

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 13:30 AZİMUT PORTFÖ YÖNETİMİ A.Ş ,İŞ YATIRIM,ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş 1 Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle hesaplanacak yeni tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların her iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.
09:00 13:30 AZİMUT PORTFÖ YÖNETİMİ A.Ş ,İŞ YATIRIM,ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, ilgili iş gününde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde ödenir. İade talimatının saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödeme yapılır. Yatırımcıların her iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk işgünü yerine getirilir. Saat 13.00'dan sonra iletilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/hedef-fonlar/akce-serbest-fon/ Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi nakde dönüşümü kolay olan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST repo ve ters repo piyasası ile Takasbank para piyasasında ve TL ve yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilebilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi +100 baz puan 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00071917 0,2625 0,00071917 0,2625

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 24.10.2014 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Onursal GÖKAL 24.04.2019 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-Devam, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetici Yardımcısı 2016-2019, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi Yöneticisi 2015-2016 AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi Yöneticisi 2014-2015 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış, Dealer 2013-2014 Libera Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Danışmanı 2011-2013 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Koray Ucuzal Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 kucuzal@azimutportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806103


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Tam 1.918 1.966 10,21  
Yarım 927 951 4,94  
Çeyrek 465 475 2,47  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,11  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
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