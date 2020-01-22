***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TRYAZIM00317Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi27.01.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Katılma payı bedelleri talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/genel/prf-azimut-portfoy-irf-serbest-doviz-ozel-fon Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık hisse senedi, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.A GRUBU PAYLAR İÇİN BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100B GRUBU PAYLAR İÇİN BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00071917 0,2625 0,00071917 0,2625Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 24.10.2014 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıKutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıOnursal GÖKAL 24.04.2019 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-Devam, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetici Yardımcısı 2016-2019, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi Yöneticisi 2015-2016 AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi Yöneticisi 2014-2015 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış, Dealer 2013-2014 Libera Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Danışmanı 2011-2013 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comKoray Ucuzal Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 kucuzal@azimutportfoy.comDiğer HususlarAçıklama Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813895BIST