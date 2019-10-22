***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
22.10.2019 11:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/10/2019
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon'un (Fon), Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon'a dönüştürülmesi amacıyla Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1., 1.3.,1.4, 1.5., 2.3., 2.4., 2.8., 2.9., 3.1., 3.3. 5.2., 5.5., VI., 6.1., 6.3., 6.4., 7.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 8.2., 9.4., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10. ve 12.1. numaralı maddelerinin değiştirilmesi, Fon izahnamesine 2.10., 3.6. ve 9.10. maddelerinin eklenmesi ve Fon izahnamesinden 7.1.1. ve 9.5. maddesinin çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/09/2019 tarih ve 12233903- 305.01.01-E.11421 sayılı izin doğrultusunda uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794202
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