***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2019 09:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29.11.2019 tarih ve 12233903- 305.01.01.-E.14992 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı olarak ihraç edilecek "Azimut Portföy BB Serbest (Döviz) Özel Fon" kuruluşuna izin verilmesi ve izahname metninin onaylanması talebimiz Kurulca uygun görülmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış fon izahnamesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801404
BIST
10:29108.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,97
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.080
En Düşük
107.583
10:295,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7571
En Düşük
5,7372
10:296,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3779
En Düşük
6,3572
10:29270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,07
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,57
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|7,87
|31.406.968
|% 10,85
|
|OSMEN
|3,39
|24.628
|% 9,71
|
|SANKO
|9,08
|14.917.593
|% 9,66
|
|UZERB
|1,85
|84.491
|% 9,47
|
|BALAT
|0,48
|115.512
|% 9,09
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|SALIX
|5,40
|972
|% -4,42
|
|IHEVA
|2,32
|26.322
|% -4,13
|
|QNBFB
|26,80
|977.286
|% -2,76
|
|THYAO
|13,90
|197.443.288
|% 0,07
|
|BJKAS
|3,32
|118.636.645
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,33
|112.071.589
|% 3,56
|
|ISFIN
|2,89
|90.027.641
|% 3,96
|
|GARAN
|10,16
|59.893.963
|% 0,20
|
|GSRAY
|2,33
|112.071.589
|% 3,56
|
|BJKAS
|3,32
|118.636.645
|% -0,60
|
|ISFIN
|2,89
|90.027.641
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,44
|37.769.510
|% -0,81
|
|PETKM
|3,60
|54.878.053
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4290
|7,4663
|% 0,21
|
|Frank
|5,7761
|5,8109
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-0,90
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|0,16
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