***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2019 10:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02.12.2019 tarih ve 12233903- 305.01.01.-E.15038 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı olarak ihraç edilecek "Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon" kuruluşuna izin verilmesi ve izahname metninin onaylanması talebimiz Kurulca uygun görülmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış fon izahnamesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801426
BIST
16:07108.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 566,88
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:075,7383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:076,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:07270,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 270,94
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,48
|38.290.908
|% 18,10
|
|LINK
|19,11
|23.288.335
|% 17,89
|
|YUNSA
|10,01
|78.545.189
|% 15,06
|
|DERAS
|3,34
|64.612.114
|% 14,38
|
|SMART
|8,11
|123.806.204
|% 14,23
|
|SANKO
|7,69
|75.410.114
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|811.124
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.810
|% -3,48
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|ASELS
|19,32
|603.979.907
|% 2,82
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|193.693.429
|% -1,22
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4328
|7,4701
|% 0,26
|
|Frank
|5,7747
|5,8095
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|7,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|10,71
|
|Yarım
|865
|888
|5,18
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,33
|
Seans Raporu
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 531, 91 artarak (% 0.40 ) 132, 893
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16:19XU100
Endeks 108, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 298.00 milyon TL de
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16:19SEKUR
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 382 adet işlem
-
16:18INDES
Yüzde 4.67 oranında artışla 10.31 lira fiyatla işlem gören hissede 731, 728 adet işlem