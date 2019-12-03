***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02.12.2019 tarih ve 12233903- 305.01.01.-E.15038 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı olarak ihraç edilecek "Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon" kuruluşuna izin verilmesi ve izahname metninin onaylanması talebimiz Kurulca uygun görülmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış fon izahnamesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801426BIST