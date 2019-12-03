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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.12.2019 10:40
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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

      Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan  02.12.2019  tarih  ve 12233903- 305.01.01.-E.15038   sayılı izin doğrultusunda  Şirketimizin kurucusu olduğu   Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı olarak ihraç edilecek     "Azimut Portföy TESA   Serbest (Döviz)  Özel Fon"     kuruluşuna   izin verilmesi   ve  izahname  metninin   onaylanması  talebimiz   Kurulca uygun görülmüştür.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış   fon izahnamesi   ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801426


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Yarım 865 888 5,18  
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