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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.12.2019 09:59
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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

          
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan  09.12.2019  tarih  ve 12233903- 305.01.01.-E.15312    sayılı izin doğrultusunda  Şirketimizin kurucusu olduğu   Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı olarak ihraç edilecek     "Azimut   Portföy   Akçe   Serbest  Fon"     kuruluşuna   izin verilmesi   ve  izahname  metninin   onaylanması  talebimiz   Kurulca uygun görülmüştür.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış   fon izahnamesi   ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802961


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SUMAS 11,11 22.942 % 10,00  
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