***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.12.2019 09:59
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09.12.2019 tarih ve 12233903- 305.01.01.-E.15312 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı olarak ihraç edilecek "Azimut Portföy Akçe Serbest Fon" kuruluşuna izin verilmesi ve izahname metninin onaylanması talebimiz Kurulca uygun görülmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış fon izahnamesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802961
BIST
10:16107.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -45,27
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.683
10:165,8113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8115
En Düşük
5,7958
10:166,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4280
10:16273,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 273,32
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|3,56
|12.948.472
|% 11,60
|
|RYGYO
|4,67
|10.623.266
|% 11,19
|
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|BALAT
|0,49
|98.000
|% 8,89
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|HURGZ
|1,16
|1.483.396
|% -9,38
|
|THYAO
|13,71
|77.035.806
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,12
|57.498.052
|% -0,32
|
|PETKM
|3,55
|55.566.178
|% -0,28
|
|PAPIL
|8,02
|45.146.320
|% 5,67
|
|GARAN
|10,34
|36.477.492
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|31.094.714
|% -0,66
|
|ISFIN
|3,12
|57.498.052
|% -0,32
|
|PETKM
|3,55
|55.566.178
|% -0,28
|
|TSKB
|1,14
|17.217.973
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,59
|23.169.905
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5965
|7,6346
|% -0,50
|
|Frank
|5,8675
|5,9028
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5431
|1,5509
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-0,97
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,64
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|-0,40
|