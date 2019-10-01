***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.10.2019 17:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26/09/2019 tarih ve 12233903- 305.04-E.12355 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 01/10/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789443
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