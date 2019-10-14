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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

14.10.2019 09:51
GÜNCEL HABERLER

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

       Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon'un (Fon), Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon'a dönüştürülmesi amacıyla Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1., 1.3.,1.4, 1.5., 2.3., 2.4., 2.8., 2.9., 3.1., 3.3. 5.2., 5.5., VI., 6.1., 6.3., 6.4., 7.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 8.2., 9.4., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10. ve 12.1. numaralı maddelerinin değiştirilmesi, Fon izahnamesine 2.10., 3.6. ve 9.10. maddelerinin eklenmesi ve Fon izahnamesinden 7.1.1. ve 9.5. maddesinin çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan  04/09/2019 tarih  ve 12233903- 305.01.01-E.11421 sayılı izin doğrultusunda uygun görülmüştür.
 Değişiklikler 14/10/2019  tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 
Yatırımcı Duyuru  Metni   ekte  yer almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792867


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