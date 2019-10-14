***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon'un (Fon), Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon'a dönüştürülmesi amacıyla Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1., 1.3.,1.4, 1.5., 2.3., 2.4., 2.8., 2.9., 3.1., 3.3. 5.2., 5.5., VI., 6.1., 6.3., 6.4., 7.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 8.2., 9.4., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10. ve 12.1. numaralı maddelerinin değiştirilmesi, Fon izahnamesine 2.10., 3.6. ve 9.10. maddelerinin eklenmesi ve Fon izahnamesinden 7.1.1. ve 9.5. maddesinin çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/09/2019 tarih ve 12233903- 305.01.01-E.11421 sayılı izin doğrultusunda uygun görülmüştür.Değişiklikler 14/10/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Yatırımcı Duyuru Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792867BIST