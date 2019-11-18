***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.11.2019 tarih ve 12233903- 305.04-E.14365 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu "Azimut Portföy ÇINAR Serbest Özel Fon " izahnamesininmuhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Değişiklikler 18/11/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799359BIST