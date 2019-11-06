***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2019 14:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EKİM 2019 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796900
BIST
15:03101.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 831,99
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:035,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:036,3788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:03274,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,37
|Açılış
|: 274,86
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,18
|2.529.586
|% -5,87
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|ASELS
|18,57
|311.755.606
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|230.871.882
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|138.491.835
|% 1,78
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3914
|7,4284
|% 0,04
|
|Frank
|5,7676
|5,8024
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5373
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|0,46
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.814
|1.860
|-4,83
|
|Yarım
|877
|900
|-2,33
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,26
|
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