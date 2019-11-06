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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.11.2019 14:43
GÜNCEL HABERLER

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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EKİM 2019 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796909


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMPOL 4,23 11.013.899 % 14,95  
NUHCM 12,19 47.658.359 % 13,71  
BERA 4,17 163.871.845 % 9,74  
DOBUR 3,90 6.172.612 % 7,73  
INFO 5,25 11.945 % 7,14  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3871 7,4242 % -0,01  
Frank 5,7651 5,7999 % -0,08  
Riyal 1,5290 1,5367 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.486 1,55  
Altın Gr. 275 275 0,26  
Cumhuriyet 1.823 1.850 -8,00  
Tam 1.814 1.859 -5,60  
Yarım 877 899 -2,71  
Çeyrek 440 450 -1,36  
Gümüş.Ons 17,53 17,56 -0,08  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 -0,01  
B. Petrol 62,76 62,76 -0,20  
Seans Raporu
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