***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2019 14:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KASIM 2019 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801992
BIST
17:59108.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.147,32
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:595,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0051
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:596,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:59273,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,48
|Açılış
|: 273,15
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.836.620
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.494.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.535.727
|% 19,85
|
|KFEIN
|13,66
|244.792.166
|% 19,82
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,44
|2.105.133
|% -8,71
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,71
|1.016.847.491
|% 4,07
|
|THYAO
|13,80
|966.015.320
|% 0,29
|
|GARAN
|10,35
|356.098.421
|% 1,47
|
|AKBNK
|7,78
|336.849.812
|% 0,91
|
|PETKM
|3,62
|329.028.519
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,48
|282.346.450
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|206.777.211
|% 9,02
|
|PETKM
|3,62
|329.028.519
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,46
|37.563.042
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,41
|193.818.090
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5441
|7,5819
|% 0,42
|
|Frank
|5,7932
|5,8281
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,88
|