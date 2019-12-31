***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
31.12.2019 13:20
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806105
BIST
16:06114.847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,80
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:065,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
16:066,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:06290,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 290,90
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,14
|18.996.398
|% 14,61
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,64
|80.673.609
|% 12,11
|
|KLGYO
|3,79
|158.365.473
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,86
|19.989.442
|% -8,87
|
|THYAO
|14,42
|1.017.726.784
|% 0,77
|
|ASELS
|20,94
|654.275.423
|% 2,25
|
|PETKM
|3,79
|473.720.057
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|318.654.108
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.479.306
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|318.654.108
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.720.057
|% 1,34
|
|ODAS
|2,08
|244.252.757
|% 4,52
|
|KARSN
|1,58
|173.507.762
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,04
|113.715.695
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8292
|7,8685
|% 0,76
|
|Frank
|6,1370
|6,1740
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5816
|1,5895
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,04
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.918
|1.966
|10,21
|
|Yarım
|927
|951
|4,94
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,62
|
Seans Raporu
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