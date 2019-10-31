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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2019 12:41
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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2019
Karar Sayısı
2019/039
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                    Giorgio MEDDA    Filippo FONTANA    Mattia STERBIZZI    Massimo GUIATI                                                   
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:II, NO:14.1) MADDE 9 GEREĞİ
BEYANIMIZDIR
 
 
a)   01 / 01 / 2019 - 30 / 09 / 2019 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenmiş Finansal Tablolar,Dipnotlar  ve Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
 
b)   Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamamız tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Gabriele Roberto BLEI
 
Yön.Kur.Başkanı
Yön.Kur.Üyesi
Yön.Kur.Üyesi
Yön.Kur.Üyesi
Yön.Kur.Üyesi
 
 Murat SALAR                   Abdullah Selim KUNT          Naim KOÇER 
 Yön.Kur.Üyesi                  Yön.Kur.Üyesi                      Yön.Kur.Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795799


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