***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2019 15:33
% 0,019998 % 0,010379 % 51,89994
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792663
BIST
15:4899.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 869,56
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.724
En Düşük
98.776
15:485,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0286
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
15:486,4797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0468
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4914
En Düşük
6,4139
15:48279,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 280,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,47