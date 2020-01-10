***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri-2019 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 2.106,17 % 0,000437 % 0,010478 % 2.395,64686Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 26.642,02 % 0,019447 % 0,13254 % 681,5417BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 319 % 0,030001 % 0,001587 % 5,289792TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 425,42 % 0,03 % 0,002116 % 7,054759Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.937,29 % 0,03 % 0,039487 % 131,62114ING Menkul Değerler A.Ş. 266,36 % 0,025 % 0,001325 % 5,300283Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 147,86 % 0,0105 % 0,000736 % 7,005439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811784BIST