***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 36.731.328 38.787.911 13.938.220 11.859.483TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.731.328 38.787.911 13.938.220 11.859.483BRÜT KAR (ZARAR)36.731.328 38.787.911 13.938.220 11.859.483Genel Yönetim Giderleri14 -24.420.701 -21.324.624 -7.468.437 -7.162.032Pazarlama Giderleri14 -167.754 -332.025 -27.506 -83.611Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 3.574.233 9.640.438 1.258.912 4.041.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -394.333 -8.897 -172.157 -8.141ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.322.773 26.762.803 7.529.032 8.647.139Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 14.240.415 1.014.176 5.141.322 921.393FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.563.188 27.776.979 12.670.354 9.568.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.563.188 27.776.979 12.670.354 9.568.532Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.512.917 -6.125.177 -2.782.387 -2.097.307Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -6.748.214 -5.353.708 -2.702.192 -1.573.001Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 235.297 -771.469 -80.195 -524.306SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225DÖNEM KARI (ZARARI)23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.259.213 18.594.353Dönem Karı (Zararı)23.050.271 21.651.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.032.807 2.319.755Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.661.156 787.795Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.487.705 3.066.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.352.123 3.066.401Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler135.582 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.751.400 -8.012.866Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-76.996 1.774.009Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.251.369 -1.420.030Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.512.917 6.125.177Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -51.944 -731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.715.784 -7.303.652Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.952.738 -9.306.782Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.046.287 5.649.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.262 -857Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-710.399 111.926Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.960.020 -3.374.194İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.078 -383.158Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.367.294 16.667.905Alınan Faiz1.905.187 8.127.455Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.321.521 -5.614.919Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-691.747 -586.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-146.647 -19.991.708Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 62.073 4.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -208.720 -132.735Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-19.863.210FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.112.566 -1.397.355Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi76.996 -1.774.009NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.189.562 -3.171.364DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 66.915.356 65.157.990DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 74.104.918 61.986.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 87.609.449 69.137.123Finansal Yatırımlar4 33.220.813 27.091.436Ticari Alacaklar8.089.868 7.043.722İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.887.316 4.508.895İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.202.552 2.534.827Diğer Alacaklar46.760 1.498İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 46.760 1.498Peşin Ödenmiş Giderler7 568.336 623.889Diğer Dönen Varlıklar8 660.974 604.343ARA TOPLAM130.196.200 104.502.011TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR130.196.200 104.502.011DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 3 3Maddi Duran Varlıklar9 425.116 1.904.560Kullanım Hakkı Varlıkları1.466.983 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 138.432 139.328Ertelenmiş Vergi Varlığı18 690.182 454.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.720.716 2.498.776TOPLAM VARLIKLAR132.916.916 107.000.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları944.709 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları944.709 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar944.709 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ticari Borçlar442.561 1.152.960İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 198.501 901.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 244.060 251.149Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 517.437 1.843.928Diğer Borçlar540.789 669.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 540.789 669.819Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.666.387 2.239.694Kısa Vadeli Karşılıklar4.177.015 1.472.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.177.015 1.472.860ARA TOPLAM9.288.898 7.379.261TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.288.898 7.379.261UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar610.877 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar610.877 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar610.877 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.872.361 1.527.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.872.361 1.527.017TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.483.238 1.527.017TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.772.136 8.906.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.144.780 98.094.509Ödenmiş Sermaye12 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-375.741 -375.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-375.741 -375.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -375.741 -375.741Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 7.346.678 6.013.703Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 66.123.572 40.461.388Net Dönem Karı veya Zararı23.050.271 26.995.159TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.144.780 98.094.509TOPLAM KAYNAKLAR132.916.916 107.000.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 71.147.312 71.147.312Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-58.530 -58.530 -58.530Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.000.000 -386.309 5.059.993 22.524.308 18.890.790 71.088.782 71.088.782Transferler953.710 17.937.080 -18.890.790 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)21.651.802 21.651.802 21.651.802Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.651.802 21.651.802 21.651.802Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -386.309 6.013.703 40.461.388 21.651.802 92.740.584 92.740.584Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 98.094.509 98.094.509Transferler1.332.975 25.662.184 -26.995.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.050.271 23.050.271 23.050.271Dönem Karı (Zararı)23.050.271 23.050.271 23.050.271Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -375.741 7.346.678 66.123.572 23.050.271 121.144.780 121.144.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794835BIST