***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00816253
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00074828
Bağımsız Denetim Ücreti
6.000,85 % 0,01537417
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.238,65 % 0,10052937
Fon Yönetim Ücreti
713.021,86 % 1,82676103
Hisse Senedi Komisyonu
16.287,75 % 0,04172919
Tahvil Bono Komisyonu
116,6 % 0,00029873
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.786,14 % 0,04044407
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.233,5 % 0,00316023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.219,12 % 0,03642937
Türev Araçlar Komisyonu
24.622,07 % 0,06308171
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.444,42 % 0,06775057
TOPLAM GİDERLER
860.449,03 % 2,20446924
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.032.027 % 2,20446924
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789624
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26