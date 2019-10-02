***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00816253Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00074828Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,01537417Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.238,65 % 0,10052937Fon Yönetim Ücreti713.021,86 % 1,82676103Hisse Senedi Komisyonu16.287,75 % 0,04172919Tahvil Bono Komisyonu116,6 % 0,00029873Gecelik Ters Repo Komisyonu15.786,14 % 0,04044407Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.233,5 % 0,00316023Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.219,12 % 0,03642937Türev Araçlar Komisyonu24.622,07 % 0,06308171Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.444,42 % 0,06775057TOPLAM GİDERLER860.449,03 % 2,20446924DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.032.027 % 2,20446924http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789624BIST