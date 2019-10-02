***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01908392Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00174948Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,03594468Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.847,02 % 0,11888229Fon Yönetim Ücreti124.885 % 0,74805258Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.126,91 % 0,00675011Türev Araçlar Komisyonu1.721,66 % 0,01031263Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.175,49 % 0,04897062TOPLAM GİDERLER165.235 % 0,98974632DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.694.682 % 0,98974632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789625BIST