***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00337212
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00030913
Bağımsız Denetim Ücreti
6.000,85 % 0,0063514
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.710,63 % 0,08436712
Fon Yönetim Ücreti
1.695.333,4 % 1,79437039
Hisse Senedi Komisyonu
28.017,9 % 0,02965463
Tahvil Bono Komisyonu
226,06 % 0,00023927
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.190,66 % 0,01713648
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
591,68 % 0,00062624
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.432,92 % 0,01739289
Türev Araçlar Komisyonu
60.666,21 % 0,06421017
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.964,4 % 0,03594851
TOPLAM GİDERLER
1.940.612,78 % 2,05397836
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.480.683 % 2,05397836
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789626
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26