***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00337212Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00030913Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,0063514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.710,63 % 0,08436712Fon Yönetim Ücreti1.695.333,4 % 1,79437039Hisse Senedi Komisyonu28.017,9 % 0,02965463Tahvil Bono Komisyonu226,06 % 0,00023927Gecelik Ters Repo Komisyonu16.190,66 % 0,01713648Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu591,68 % 0,00062624Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar16.432,92 % 0,01739289Türev Araçlar Komisyonu60.666,21 % 0,06421017Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.964,4 % 0,03594851TOPLAM GİDERLER1.940.612,78 % 2,05397836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.480.683 % 2,05397836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789626BIST