***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,0115961Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri610,67 % 0,00222266Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,02184133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.645,62 % 0,10426165Fon Yönetim Ücreti256.534,42 % 0,93370999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.480,07 % 0,00902673Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu38,22 % 0,00013911Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00304571Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.101,8 % 0,05496612TOPLAM GİDERLER313.434,45 % 1,1408094DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.474.743 % 1,1408094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789628BIST