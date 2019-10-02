***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00043228Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri551,85 % 0,00007488Bağımsız Denetim Ücreti24.705,25 % 0,00335206Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri523.965,01 % 0,07109275Fon Yönetim Ücreti10.090.090 % 1,369046Hisse Senedi Komisyonu80.065,58 % 0,01086348Tahvil Bono Komisyonu3.651,28 % 0,00049541Gecelik Ters Repo Komisyonu135.705,64 % 0,01841285Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.524,11 % 0,00278476Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar122.734,7 % 0,01665292Türev Araçlar Komisyonu291.439,31 % 0,03954314Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler268.833,35 % 0,03647591TOPLAM GİDERLER11.565.452,08 % 1,56922643DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ737.016.142 % 1,56922643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789629BIST