***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00043228
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
551,85 % 0,00007488
Bağımsız Denetim Ücreti
24.705,25 % 0,00335206
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
523.965,01 % 0,07109275
Fon Yönetim Ücreti
10.090.090 % 1,369046
Hisse Senedi Komisyonu
80.065,58 % 0,01086348
Tahvil Bono Komisyonu
3.651,28 % 0,00049541
Gecelik Ters Repo Komisyonu
135.705,64 % 0,01841285
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.524,11 % 0,00278476
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
122.734,7 % 0,01665292
Türev Araçlar Komisyonu
291.439,31 % 0,03954314
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
268.833,35 % 0,03647591
TOPLAM GİDERLER
11.565.452,08 % 1,56922643
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
737.016.142 % 1,56922643
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789629
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26