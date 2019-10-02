***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,01015448Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri610,67 % 0,00194634Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,01912603Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.185,25 % 0,0930198Fon Yönetim Ücreti58.674,11 % 0,18700727Hisse Senedi Komisyonu2.689,35 % 0,00857155Tahvil Bono Komisyonu20,89 % 0,00006658Gecelik Ters Repo Komisyonu1.974,39 % 0,00629281Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.993,23 % 0,00635286Türev Araçlar Komisyonu44.565,34 % 0,14203953Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.340,44 % 0,03933169TOPLAM GİDERLER161.240,52 % 0,51390895DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.375.309 % 0,51390895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789630BIST