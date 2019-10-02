***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.10.2019 16:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2019 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,01015448
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
610,67 % 0,00194634
Bağımsız Denetim Ücreti
6.000,85 % 0,01912603
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.185,25 % 0,0930198
Fon Yönetim Ücreti
58.674,11 % 0,18700727
Hisse Senedi Komisyonu
2.689,35 % 0,00857155
Tahvil Bono Komisyonu
20,89 % 0,00006658
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.974,39 % 0,00629281
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.993,23 % 0,00635286
Türev Araçlar Komisyonu
44.565,34 % 0,14203953
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.340,44 % 0,03933169
TOPLAM GİDERLER
161.240,52 % 0,51390895
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.375.309 % 0,51390895
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789630
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26