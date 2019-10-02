***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-2019 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593 % 0,03661747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00671366Bağımsız Denetim Ücreti6.000,85 % 0,13793846Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.687,75 % 0,08476842Fon Yönetim Ücreti59.387,41 % 1,36510794Hisse Senedi Komisyonu451,53 % 0,01037909Tahvil Bono Komisyonu859,5 % 0,01975689Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01923509Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.611,33 % 0,17495774TOPLAM GİDERLER80.720,24 % 1,85547476DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.350.382 % 1,85547476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789631BIST